Синий смокинг и маленькое черное платье: Джастин и Хейли Бибер на свадьбе у друзей в Лос-Анджелесе

Минувшие выходные для 27-летнего Джастина Бибера и его 24-летней жены Хейли выдались очень насыщенными: в субботу певец выступил на боксерском поединке в Атланте, а уже в воскресенье вместе с супругой отправился на свадьбу к своему другу и коллеге Бернарду Харви в Лос-Анджелес.

На торжественную вечеринку Джастин и Хейли приехали при полном параде: модель выбрала обтягивающее короткое черное платье и туфли на каблуках, а ее муж появился в синем смокинге и белой рубашке, которую надел навыпуск, что сделало его образ более неформальным. Дополнил он свой лук белой шляпой с широкими полями.

Как всегда, лучшие,

— прокомментировали фото фолловеры Бибера.

Молодоженам Бибер пожелал продолжать идти к своей цели. А сам недавно признался, что семейная жизнь не так проста, как может показаться на первый взгляд. В недавнем интервью GQ певец рассказал, что первый год в статусе мужа и жены для них с Хейли выдался довольно трудным.

Первый год брака был для нас действительно тяжелым, потому что у нас было много психологических травм. Между нами полностью отсутствовало доверие. Это когда ты очень не хочешь во всем признаться человеку, с которым находишься рядом, потому что боишься его реакции, при этом опасаешься отпугнуть партнера, рассказав ему об этом своем страхе, — признался он.

Однако сейчас у них все хорошо: они счастливы вместе и наслаждаются настоящим. Жену Бибер называет своей второй половинкой и хочет завести с ней детей, но только когда она сама решит, что готова к этому.