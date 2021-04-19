Нефть продолжает обваливаться

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник продолжают умеренно проседать, в то время как инвесторы фиксируют прибыль после удорожания этого вида сырья по итогам прошлой недели.

По состоянию на 13:53 июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 0,24% до $66,61 за баррель, а майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,27% до $63,02 за баррель, сообщает ПРАЙМ.

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.