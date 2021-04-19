Уран получил статус самой странной планеты в Солнечной системе Китайский миллиардер отремонтирует самый дорогой дом Лондона » Marvel выпустила тизер кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» Авторы фильма также рассказали, что в качестве источников вдохновения использовались такие фильмы, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и экшен-комедии с Джеки Чаном. «Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет в прокат 3 сентября 2021 года. Согласно сюжету, Шан-Чи должен был стать преемником своего отца, криминального авторитета Венву (Wenwu), который долгое время обучал сына разным боевым искусствам. Однако после того, как Шан-Чи узнал о преступлениях отца, он покинул его и стал жить в Сан-Франциско. Главные роли в фильме исполнили Симу Лю («Пространство»), Тони Люн Чу Вай («Любовное настроение», «Двойная рокировка») и певица Awkwafina («Восемь подруг Оушена»). Режиссёром выступил Дестин Креттон («Просто помиловать», «Стеклянный замок»).

Детали фильма «Шан-Чи» рассказали в журнале Entertainment Weekly. Опубликовали и первый постер кинокомикса — его в социальных сетях выложил актёр Симу Лю. Так, создатели «Шан-Чи» рассказали, что Венву — персонаж, придуманный специально для киновселенной Marvel. Именно он, как утверждают в Marvel, выступит настоящим Мандарином.