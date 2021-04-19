«  
  »

Марсианский вертолет смог взлететь

Изображение

Состоялся первый в истории человечества испытательный полет на Марсе. Над поверхностью планеты полетал беспилотный вертолет Ingenuity, говорится в Twitter NASA.

Планировалось, что вертолет должен был взлететь на высоту 10 футов, зависнуть в течение 30 секунд, а затем вернуться на землю.

Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Вертолет был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance NASA, он приземлился на Красной планете 18 февраля. К вертолету и марсоходу были прикреплены камеры для съемки.

 

19 апреля, 2021 | Tags: | Category: Видео, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  