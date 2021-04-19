Марсианский вертолет смог взлететь

Состоялся первый в истории человечества испытательный полет на Марсе. Над поверхностью планеты полетал беспилотный вертолет Ingenuity, говорится в Twitter NASA.

Планировалось, что вертолет должен был взлететь на высоту 10 футов, зависнуть в течение 30 секунд, а затем вернуться на землю.

Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Вертолет был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance NASA, он приземлился на Красной планете 18 февраля. К вертолету и марсоходу были прикреплены камеры для съемки.