Леонардо да Винчи оказался непричастен к созданию бюста Флоры

The Flora Wax Bust / Skulpturensammlung (SBM), Museum für Byzantinische Kunst (SBM), Staatliche Museen zu Berlin (SMB)

Приписываемый Леонардо да Винчи восковой бюст Флоры вызывал на протяжении столетия множество споров относительно его подлинности. Исследователи из Франции и Германии с помощью специально разработанной методики калибровки радиоуглеродного датирования и сравнительных химических анализов смогли установить, что в действительности скульптура была изготовлена в XVIII–XIX веке, спустя несколько веков с момента смерти легендарного деятеля эпохи Возрождения. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Исторически многие произведения искусства приписывались Леонардо да Винчи. Восковой бюст Флоры, хранящийся в берлинском музее Боде, отнесен к авторству да Винчи, так как выражение лица скульптуры напоминает некоторые портреты кисти итальянца. С момента покупки скульптуры директором музея Вильгельмом Боде (Wilhelm Bode) в 1909 году за 185 тысяч золотых марок споры о ее подлинности не утихали. Полемика проистекала из того, что бюст сделан из воска, который не характерен как материал для произведений искусства эпохи Возрождения. Более того, неизвестно ни одной другой восковой скульптуры этого периода, как и неизвестно ни одной другой сохранившейся скульптуры да Винчи. Существует гипотеза, выдвинутая директором музея Гамбурга Густавом Паули (Gustav Pauli), что настоящим автором был Ричард Кокл Лукас (Richard Cockle Lucas) – британский скульптор XIX века.

Ина Райхе (Ina Reiche) из Национального центра научных исследований Франции совместно с французскими и немецкими коллегами представила отчет о проведении радиоуглеродного датирования и химических анализов бюста Флоры, который приписывался авторству Леонардо да Винчи. Ученые посчитали, что смогут разрешить загадку датировки с помощью ряда сравнительных химических анализов и абсолютной ускорительной масс-спектрометрии. Для уточнения данных привлекались два хорошо датированных восковых предмета искусства XIX века – «Леда и лебедь» и «Женщина и крылатая женщина», созданные в середине столетия Ричардом Кокл Лукасом.

Радиоуглеродное датирование образцов из древесины, бумаги и текстиля, найденных внутри скульптуры, показало статистически согласующиеся результаты, укладывающиеся в интервал между 1646 и 1950 годами. Также исследователи отобрали восковые пробы, которые показали, что бюст Флоры и рельефа «Леда и лебедь» сделаны из схожего материала – спермацета с небольшим количеством пчелиного воска. Ученые отметили, что спермацет, добываемый из китов, широко распространился в качестве материала для изготовления произведений искусства именно в XIX веке. Заключительный аспект исследования касался радиоуглеродного датирования основного материала, из которого изготовлен бюст Флоры. Проведя множество корректировок, связанных со сложностью датирования спермацета, результат отнес его к XVIII–XIX векам. Авторы заключили, что связывать скульптуру с именем Леонардо невозможно, так как он скончался за много лет до ее настоящего создания.