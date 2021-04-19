Китайский миллиардер отремонтирует самый дорогой дом Лондона

Китайский миллиардер из Гонконга Чунг Чунг Киу (Cheung Chung Kiu) решил отремонтировать свой особняк в Лондоне, который приобрел в январе 2020 года. Объект считается самым дорогим домом в городе. Об этом сообщает Business Insider.

Особняк с 45 комнатами находится в центральном районе Найтсбридж, а из его окон открывается вид на Гайд-парк. Киу подал на одобрение заявку в местный совет. Миллиардер посчитал здание обветшалым и решил провести внутри капитальный ремонт. Работы включают снос части фасада, изменение планировки, реконструкцию некоторых этажей, создание подвала и увеличение высоты здания на 11 футов (почти на 3,5 метра).

По данным экспертов, работы могут обойтись Киу в 276 миллионов долларов. Почти за такую же сумму миллиардер приобрел дом. Специалисты в сфере недвижимости предположили, что будущая реконструкция увеличит стоимость дома до 500 миллионов фунтов стерлингов . В случае одобрение проекта работы начнутся в четвертом квартале 2021 года, а владельцы смогут переехать туда к началу 2025-го.