Канцлером ФРГ может стать критик «Северного потока» Анналена Бербок

В ФРГ на выборах в бундестаг, назначенных на сентябрь, партию «Союз-90″/»Зелёные» поведет сопредседатель Анналена Бербок. Она станет кандидатом на пост главы правительства и у неё есть все шансы возглавить кабинет.

Об этом в понедельник, 19 апреля, пишет «Немецкая волна». СМИ отмечает, что Бербок известна, в том числе, критикой строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

По данным предвыборных опросов, партия Борбок стабильно держит второе место и всего на 3-5 процентных пункта отстаёт от лидера — правящего консервативного блока ХДС/ХСС. «Зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю.

В эту партию Анналена Бербок вступила в 2005 году. Она занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение в Бранденбурге, где живет вместе с мужем и детьми. С 2013 года Бербок — депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого, политик — член комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.

У Бербок репутация жесткого критика действий России в Украине. Она также выступает против завершения строительства «Северного потока — 2». «Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России», — заявляла, среди прочего, Бербок в феврале в интервью ARD.