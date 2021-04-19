Как раньше в Голливуде снимали откровенные сцены — интересные факты

Сейчас мы даже представить не можем, как бы выглядели наши любимые фильмы и сериалы без откровенных сцен, но в 30-х годах голливудский кинематограф ой как страдал от различных запретов и цензуры.

В 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпаний) был принят этический кодекс производства кинокартин в Голливуде, также известный как кодекс Хейса.

Этот свод правил стал неофициальным действующим национальным стандартом моральной цензуры кинематографа в США. Снимать по всем канонам кодекса Хейса было необязательно, но такие фильмы просто могли не выйти в прокат кинотеатров, принадлежащих членам ассоциации.

Наиболее интересными пунктами кодекса стали запреты, касающиеся интимных съемок. Редакция расскажет вам о самых странных из них.

Если герои лежат в постели – одна нога должна стоять на полу

Чтобы снять откровенную сцену мужчина и женщина должны были лежать на разных кроватях. Если же актеры уже оказались под одеялом вдвоем, то одна нога женщины должна была стоять на полу на протяжении всего съемочного процесса.

Как именно это соответствовало нормам морали – неизвестно, но режиссерам и актерам приходилось принимать правила игры.

Никакого «белого рабства»

Снимать сцены с плененными афроамериканцами можно было сколько угодно, а вот если бы режиссер нацепил кандалы на актера с белым цветом кожи — был бы огромный скандал. Кстати, это правило почему-то оказалось в разделе «о секс-сценах».

Никаких обнаженных силуэтов

Тогда, когда возник кодекс Хейса даже намек на неприкрытую кожу мог вызвать возмущение публики. О силуэтах голых актеров даже речь не шла. Считалось, что прозрачные и полупрозрачные материалы костюмов и обнаженные силуэты выглядят более эротично и вызывающе, чем непосредственный показ обнаженного тела.

Сцены, где герои фильма переодевались, разрешались только в том случае, если их отсутствие значительно повлияет на сюжет. Кстати, были даже «контролеры бюстов», которые проверяли на предмет соответствия нормам приличия пышные формы актрис.

Нельзя показывать межрасовые отношения

Поскольку в 30-е годы в США все еще существовала расовая дискриминация — показывать отношения между людьми с разным цветом кожи было запрещено.

Но в 1967 году, когда кинокомпании отказались от устаревших правил кодекса Хейса, режиссер Стэнли Крамер снял картину на тему расовой ненависти и предрассудков «Угадай, кто придет к обеду».

Таким образом, он стал первым, кто осветил в кино отношения европейки с темнокожим мужчиной. Тогда фильм получил два «Оскара» из 10 номинаций.

Только приличные танцы

Представьте, если бы в фильме «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли и Брэд Питт танцевали не зажигательное танго, а вальс, например. Выглядело бы, мягко говоря, не очень. Но в старом Голливуде считалось, что подобный танец может вызвать «сексуальную несдержанность».

Кодекс Хейса запрещал непристойные танцы, в которых актеры активно двигают телом или грудью, пока их ступни неподвижны. Возможно, речь шла о танце живота.

Никаких поцелуев с языком

Вы могли заметить, что в старых фильмах герои вместо поцелуев просто крепко обнимают друг друга с закрытыми губами. А все это потому, что этический кодекс запрещал любые «слишком страстные и похотливые поцелуи». Целоваться актеры могли только так, чтобы не «спровоцировать животные инстинкты».

Кстати, в советское время актеры целовали друг друга в подбородок. Вот такой лайфхак.

Первая брачная ночь только для молодоженов

Казалось бы, что откровенные сцены с любовниками еще можно отнести к аморальным, а вот когда речь идет о законных муже и жене — можно было бы и уступить, но кодекс Хейса слишком строг к кинематографистам.

Сцены в спальне должны быть сняты со вкусом и деликатностью. – написано в кодексе.

Только гетеросексуальные отношения

До 30-х годов геев в кино изображали исключительно в насмешливой манере. Герои должны были вызвать улыбку зрителя и даже отвращение.

Чаще всего такие персонажи выглядели недалекими слабаками, но правила из кодекса Хейса были еще более жестокими и вообще запрещали любые сцены с представителями нетрадиционной ориентации.