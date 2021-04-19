Ізраїль та Греція підписали рекордну оборонну угоду

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Зазначається, що в рамках контракту ізраїльський оборонний підрядник Elbit Systems зобов’язується протягом 22 років створити та ввести в експлуатацію навчальний центр для військово-повітряних сил Греції.

Згідно з планами, цей центр оснастять десятьма навчально-тренувальними літаками М-346 італійського виробництва. У рамках угоди Elbit також постачатиме комплектуючі для модернізації та експлуатації грецьких літаків Т-6.

«Я впевнений, що ця програма збільшить можливості та посилить економіки Ізраїлю та Греції, відповідно, партнерство між нашими країнами поглибиться на оборонному, економічному та політичному рівнях», — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Бені Ганц.

Раніше повідомлялося, що в межах відкриття Грецією туристичного сезону 2021 Греція та Ізраїль підписали угоду, що дозволить громадянам, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами. Обидві держави вже мають так звані зелені паспорти, що функціонують всередині країн.