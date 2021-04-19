Глава Сената Чехии обвиняет в государственном терроризме Москву

Данные о причастности офицеров российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов на чешской Мораве в 2014 году свидетельствуют о факте государственного терроризма и заставляют пересмотреть отношения между Прагой и Москвой.

Об этом заявили руководители верхней палаты парламента Чешской Республики в воскресенье на брифинге, передает Укринформ.

Фото: Petr Hloušek, Právo

Председатель Сената Милош Выстрчил назвал случившееся 6,5 лет тому назад, «не просто недружественным актом, но актом государственного терроризма» и заявил, что «необходимо избавить Чехию от роста российского влияния на политические, социальные и экономические структуры».

Он считает абсолютно неприемлемым то, что «некоторые члены правительства и другие конституционные чиновники» продолжают предлагать и реализовывать шаги, которые означают или могут означать угрозу для безопасности Чешской Республики, или могут увеличить стратегическую зависимость Чехии от России. Политик раскритиковал тех, кто невнимательно относится к сообщениям отечественных спецслужб. Председатель Сената убежден, что Чехия должна просить о поддержке и солидарности партнеров из стран ЕС и НАТО и должна инициировать внеочередную встречу Совета ЕС для обсуждения ситуации. Он также заверил, что возглавляемый им орган поддерживает все шаги власти, которые будут быстрой и эффективной реакцией на действия российских властей и пророссийских сил.



Сенатор по внешнеполитическим вопросам Павел Фишер обратил внимание на то, что это ситуация, когда было нарушено международное право, когда на территории суверенной республики был совершен теракт, во время которого погибли люди, когда «двух человек убили не фанатичные террористы, а люди в униформе, воины РФ». «Речь идет об акте государственного терроризма со стороны РФ, с которой ЧР имеет Соглашение о сотрудничестве», — отметил Фишер. Он ожидает, что Москва будет сотрудничать в расследовании этого преступления, совершенного на территории суверенного государства. «Произошедшее не стало неожиданностью, мы привыкли к вмешательству в дела ЧР со стороны власти РФ», — отметил сенатор. Высылку 18 российских «дипломатов» он назвал только первым шагом. Фишер обратил внимание на то, что кроме ГРУ на территории Чехии работают также представители других спецслужб, таких как ФСБ. Член Сената считает недопустимым, чтобы российские фирмы участвовали в важных проектах в ключевых, стратегических отраслях ЧР. Сенат, пообещал его член, будет контролировать власть.

Вице-премьер ЧР Ян Гамачек, поддерживавший участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» российского «Росатома» уже заявил, что это участие под сомнением. Участие россиян также активно поддерживал президент-коммуняка ЧР кремлевский крот Милош Земан. Он также настаивал на закупке российской вакцины.

Напомним, накануне правительство Чехии объявило о высылке из ЧР 18 сотрудников российского посольства в ЧР, которых считают сотрудниками СВР и ГРУ. Также полиция объявила в розыск в связи со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии двух граждан РФ, известных как «туристы из Солсбери», они пытались отравить в 2018 году Скрипалей.