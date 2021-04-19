Fitch предупредило о рисках ужесточения санкций против российского долга

Санкции США против российского государственного долга, введенные на прошлой неделе, не окажут существенного негативного влияния на экономику и финансовую систему России, но угроза ужесточения санкционного режима сохраняется и является ключевым фактором риска для суверенного рейтинга РФ.Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.

В нынешнем виде, отмечает агентство, американские меры не влияют на российский рейтинг, оценивающий способность правительства расплатиться по долгам в иностранной валюте: 5 февраля он был подтвержден на уровне «ВВB» — предпоследней ступени инвестиционной категории. Санкции распространяются лишь на первичные размещения облигаций федерального займа и, соответственно, не требуют от иностранных инвесторов срочно распродавать портфель размером 3 трлн рублей. При этом участие нерезидентов на первичном рынке ОФЗ в последний год составляло лишь 10%, и этот показатель продолжает снижаться по мере того, как «дыру» в бюджете практически в одиночку закрывает узкий круг государственных банков.

Федеральный бюджет-2021 сведен с дефицитом в 2,8 трлн рублей, из которых 1,2 трлн Минфин уже привлек, размещая ОФЗ на аукционах.

«Устойчивый внешний профицит, низкий фискальный дефицит, низкий долг правительства (19,3% ВВП), значительные фискальные активы и большие международные резервы (580,5 млрд долларов на 9 апреля) поддерживают способность России выдержать санкции», — пишет Fitch.

В распоряжении Минфина есть Фонд национального благосостояния с ликвидными активами на 114,5 млрд долларов, а также 6 триллионов рублей на счетах, которые в теории могли бы покрыть весь дефицит ближайших трех лет. Тем не менее, санкции «могут негативно повлиять на настроения инвесторов», стать вызовом для финансовой политики властей, а рыночная волатильность, которую они вызывают, «потенциально способна ухудшить перспективы» экономического роста, предупреждает Fitch.

Кроме того, риск ужесточения санкций при администрации Джо Байдена остается высоким для России, считает агентство.

Одновременно с санкционным пакетом президент США подписал указ о введении режима национальной чрезвычайной ситуации в связи с российской угрозой. Этот документ позволяет в упрощенном режиме принимать новые санкции против любых секторов российской экономики.

Он также дает «полномочия правительству США расширять санкции против российского госдолга при необходимости», напоминает Fitch, добавляя, что «по-прежнему рассматривает санкции как ключевой риск для рейтинга» РФ.

По данным Bloomberg, в настоящий администрация Байдена оценивает эффект от введенных мер и обдумывает возможность дальнейшего их ужесточения.

В качестве следующего шага рассматриваются санкции против вторичного рынка рублевых облигаций российских государственных банков, а также запрет на сделки с любыми долговыми ценными бумагами РФ в течение определенного срока после их размещения (например, 90 дней).