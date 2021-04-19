Facebook призвали отказаться от запуска версии Instagram для детей

Группа защитников общественного здоровья со всего мира выступает з то, чтобы Facebook отказался от своих планов по запуску версии Instagram для детей, сообщает издание BBC News.

В письме, написанном в рамках кампании за детство без рекламы, утверждается, что платформа Instagram опасна для здоровья и частной жизни детей. Письмо подписали 99 групп людей и отдельные персоналии.

О планах по созданию Instagram для детей младше 13 лет Facebook заявил совсем недавно. По задумке компании, профилями детей должны будут управлять родители.

«Дети уже имеют доступ к Интернету и хотят общаться со своей семьей и друзьями, веселиться и учиться. Мы хотим помочь им осуществить это безопасным и подходящим для возраста способом, а также найти решения продолжающейся проблемы лжи детей об их возрасте для доступа к приложениям», – прокомментировали BBC в соцсети.

«Мы согласны с тем, что любой опыт, который мы развиваем, должен ставить на первое место безопасность и конфиденциальность, и мы проконсультируемся с экспертами в сфере развития детей, их безопасности и психического здоровья, а также защитниками в вопросах конфиденциальности», – добавили в компании.

Согласно информации BuzzFeed News со ссылкой на внутреннюю переписку Instagram, руководители соцсети планируют создать версию популярного приложения для обмена фотографиями, которым смогут пользоваться дети в возрасте до 13 лет.

В переписке цитируется исследование Королевского общества общественного здравоохранения, которое оценило Instagram как худшую платформу социальных сетей для психического здоровья молодежи. В отчете общества утверждается, что Instagram связан с повышенным риском пищевых расстройств и кибериздевательств.

Недавно Instagram обвинили в том, что на платформе продвигался контент о диетах пользователям с пищевыми расстройствами. Но в соцсети утверждают, что они не будут показывать рекламу на платформе Instagram для детей.