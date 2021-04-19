Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Лукашенко

Против властей Беларуси и Лукашенко в скором времени будет введен четвертый пакет санкций. Предварительно, в него могут попасть около 70 человек и компании, рассказала бывший кандидат в президенты страны, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«На этой неделе ожидается объявление санкций. Вскоре объявят дату принятия четвертого пакета санкций Евросоюза», — сообщается в Telegram-канале Тихановской.

ЕС ввел уже три пакета санкций, обвинив власти Белоруссии в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года и репрессиях против протестующих. Под ограничения попали 208 человек.