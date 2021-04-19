Эстонцы представили первого в Европе робота-доставщика для дорог общего пользования

Эстонская компания Cleveron представила новую модель полностью беспилотного робота-доставщика, ездящего по дорогам. Она также объявила, что первой в Европе получила разрешение на использование на дорогах общего пользования беспилотного транспортного средства без человека внутри.

На сегодняшний день большая часть разработок в области беспилотного транспорта сконцентрирована в сегменте легковых автомобилей. В основном разработчики планируют использовать их в качестве роботакси, а некоторые из них и вовсе предлагают запретить частные беспилотники на городских дорогах. Но параллельно с пассажирскими беспилотниками развиваются и грузовые, которые условно можно поделить на три основных типа: полноценные грузовые автомобили для перевозки больших грузов, миниатюрные роботы-доставщики, ездящие по тротуарам и перевозящие в основном еду и другие мелкие заказы, и третий, пока наименее распространенный тип — роботы-доставщики размером меньше типичного автомобиля, но ездящие по дорогам.

Наиболее заметный пример третьего типа — беспилотник американской компании Nuro. Он имеет размер 2,7 на 1,1 метра, то есть меньше даже миниатюрных городских автомобилей, таких как Smart, однако предназначен он для езды по дорогам, что дает ему преимущество в скорости перед тротуарными рободоставщиками. Эстонская Cleveron с 2018 года тоже испытывала похожую по концепции машину, а теперь показала новую модель Cleveron 701 и получила для нее первое в Европе разрешение на езду по дорогам без человека внутри транспортного средства.

Cleveron 701 по габаритам похож на роботов от Nuro, Alibaba и других компаний: точные размеры разработчики не раскрывают, но, судя по опубликованному ролику, они составляют примерно полтора-два метра в длину и метр в ширину:

Сравнение размеров Cleveron 701 с человеком и автомобилем

Однако у эстонского робота есть существенное отличие по конструкции. В базовом виде он представляет собой низкую четырехколесную платформу с возвышающейся рамой в передней части, в которой, судя по всему, находятся камеры.

В зависимости от задач, на базовой платформе может располагаться та или иная полезная нагрузка, например, открываемые со смартфона боксы для посылок, охлаждаемые боксы для перевозки еды или автомат для приготовления кофе с собой. Разработчики отмечают, что максимальная масса полезной нагрузки составляет 200 килограмм, а максимальная скорость — 50 километров в час.

Компания не раскрывает, какой набор датчиков используется в роботе для беспилотной езды. Судя по фотографиям и снимкам прототипов, в нем используется несколько камер, однако не видно лидаров, которые применяют практически все разработчики беспилотных автомобилей или роботов-доставщиков, ездящих по дорогам. Тем не менее, Cleveron отмечает, что еще в прошлом году получила первое в Европе разрешение на езду по дорогам общего пользования без водителя внутри автомобиля. Вместо водителей-испытателей компания использует удаленных операторов, которые сидят в офисе за стендом с мониторами и органами управления, наблюдают сразу за несколькими роботами и в случае нештатного поведения или сложной дорожной ситуации могут перехватить управление на себя.

Cleveron отмечает, что на протяжении полугода испытывала робота в эстонском городе Вильянди и планирует продолжать тестирование дальше, а в 2023 году начнет серийное производство таких роботов-доставщиков.