Джессика Бил рассказала о воспитании двоих сыновей: «Это безумное приключение»

Прошлым летом Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями. Новость о появлении малыша на свет супруги долго скрывали, как и факт ожидания пополнения в семье. И лишь спустя несколько месяцев после рождения сына они подтвердили эту новость.

На днях 39-летняя Бил стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, в котором дала редкий комментарий о воспитании двоих сыновей: шестилетнего Сайласа и девятимесячного Финеса. Как призналась актриса, с детьми ей приходится нелегко.

Один мой очень мудрый друг сказал: «Один — это много. А два — это тысяча». Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это безумное, неистовое приключение,

— поделилась она.

Джессика Бил с сыном Сайласом

Однако, несмотря на суматоху, Джессика признается, что ее сыновья — удивительные дети.

Так здорово видеть их вместе. Каждый из них думает, что второй смешной. Сайлас — актер, он хочет шутить и любит внимание, поэтому Фин смотрит только на него. Все, что делает Сайлас, — это забавно, так же как и то, что делает Фин. Поэтому они просто смеются друг над другом целыми днями,

— рассказала Джессика.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

40-летний Тимберлейк признавался, что после появления второго сына на свет их с Джессикой жизнь изменилась, так как теперь все свободное время они посвящают детям, а не друг другу:

Мы больше не видим друг друга, — шутил он.

Подробности появления Финеса на свет до сих пор неизвестны. Беременность Джессики как раз пришлась на период карантина, когда все сидели по домам и не появлялись на публике. Эллен Дедженерес проболталась, что видела беременную Бил, когда разговаривала по видеосвязи с Тимберлейком.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк в целом ведут закрытый образ жизни и крайне редко показывают в соцсетях старшего сына (при этом его лицо они и вовсе прячут). Младшего они публике до сих пор не представили.