«Душа» стала триумфатором премии Annie Awards 2021

Мультфильм студии Pixar «Душа» стал триумфатором премии Annie Awards 2021, которой отмечаются лучшие достижения в анимации за прошедший год. В общей сложности он получил семь наград в том числе и номинации «лучший полнометражный мультфильм».

Лучшие анимационные персонажи в игровом кино оказались в фантастическом сериале «Мандалорец» студии Lucasfilm. Среди видеоигр лучшие персонажи оказались у «Marvel`s Spider-Man: Miles Morales».

В номинации «лучший режиссер анимационного фильма» победу одержали Томм Мур и Росс Стюарт, создатели мультфильма «Легенда о волках». Этот же проект был отмечен премией Annie и в номинации «лучший независимых полнометражный мультфильм».

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батисте («Душа») одержали победу в номинации «лучшая музыка для полнометражного анимационного фильма». Среди телевизионных проектов аналогичную награду получили создатели саундтрека к сериалу «Звездные войны: Войны клонов».

Отметим, что как правило, победитель Annie Awards затем получает и награды Американской Киноакадемии. Вручение премий «Оскар 2021» состоится 25 апреля 2021 года.