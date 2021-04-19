Документы для рабочей визы в Польшу

Сезонные заработки в Польше все больше привлекают россиян и украинцев. Многие получают в стране хорошую работу и принимают решение остаться. Для соискателей в Республике предусмотрены оптимальные условия труда, большой выбор рабочих мест и неплохие оклады.

Получение работы в Польше сопровождается оформлением разрешения на въезд. На сайте https://pokeda.ru/ сказано, что рабочая виза оформляется на срок до 180 дней и относится к национальной категории D. Работать по такому документу разрешается только на территории Польши.

Разновидности разрешительных документов

Изначально был актуален только один тип визы, который выдавался исключительно преподавателям и научным сотрудникам. С 2015 года были внесены весомые изменения. Теперь граждане могут оформлять несколько видов разрешений на въезд в страну:

краткосрочная виза, срок действия которой не превышает 90 дней, относится к типу Е;

на получение категории Е могут рассчитывать только те граждане, которые ранее осуществляли трудовую деятельность на территории Польши;

виза типа В предназначена для соискателей в сфере менеджмента;

категория С может оформляться иностранными гражданами, которые официально переводятся в филиалы компании на территории Республики;

тип D предназначен для соискателей, которые планируют работу по контракту.

Перед тем как подавать документы на получение разрешения, нужно внимательно ознакомиться с перечнем требований для каждого вида визы. Это позволит грамотно заполнить бумаги, подготовиться к визиту в посольство или визовый центр.

Перечень бумаг

Изначально нужно получить приглашение на работу. Это главный документ, необходимый для получения визы. Для получения письма соискатель должен заранее найти работу, связаться с потенциальным начальником и запросить у него документ.

Если гражданин другой страны принял решения сменить работу, ему понадобиться новое разрешение на пребывание в Польше.

Приглашение должно заполняться на официальном бланке компании. В нем указывают всю персональную информацию о новом сотруднике и заявителе. Важно прописать в документе размер оклада, точные срока работы, график. В письме указывают, где будет проживать сотрудник и кем оплачивается жилье.

К приглашению прилагают пакет обязательных документов:

паспорт – заграничный и национальный (и ксерокопии);

два цветных фото 3,5х4,5 мм;

диплом, подтверждающий квалификацию.

К документам прилагается визовая анкета, в которой должны присутствовать подписи в двух местах. Заполняются все обязательные поля латинскими буквами, вклеивается фото.

Обязательно наличие медицинского страхования. Минимальная сумма полиса составляет 40 тысяч евро. Страховой коридор должен быть на две недели больше, чем срок действия разрешения. Оформить страховку можно в агентстве. При оформлении визы не требуется сдача биометрических данных. Получение документа занимает от двух до четырех недель. Нужно учитывать период ожидания и записываться на прием в посольство заранее, особенно в период сезонной работы.