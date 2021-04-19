Дэмиен Льюис и звезды «Гарри Поттера» почтили память актрисы Хелен Маккрори

В пятницу, 16 апреля, стало известно о смерти британской актрисы Хелен Маккрори. Звезда фильмов о «Гарри Поттере» и сериала «Острые козырьки» скончалась в возрасте 52 лет после борьбы с онкологическим заболеванием — об этом сообщил ее супруг, 50-летний актер Дэмиен Льюис, звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды».

Вчера в газете The Sunday Times было опубликовано эссе, которое Льюис написал в память о Хелен.

Дэмиен Льюис и Хелен Маккрори

Когда я сажусь писать это, я слышу, как Хелен кричит мне из спальни: «Покороче, Дэмиен, ведь это не о тебе!». Я постараюсь, но в выходные, когда газеты, по праву, будут отдавать дань уважения герцогу Эдинбургскому, тысячи других людей по всему миру вспоминают милую герцогиню, мою малышку, королевскую особу по праву. Когда я говорю «королевскую особу», я, конечно, имею в виду то уважение, которым Хелен пользуется в нашей среде. Для многих ее прозвище было Дама Хелен, и хотя теперь мы уже никогда не узнаем, стало ли бы это правдой, я думаю, в глубине души, мы знаем,

— такими словами начал свое эссе Льюис, уделив внимание и еще одному печальному событию, которому сопереживали в Великобритании — похоронам супруга королевы Елизаветы II, которые состоялись в субботу.

Дэмиен отметил, что его жена жила по «принципу доброты и щедрости» и была сосредоточена на том, чтобы «дарить счастье».

Я никогда не встречал никого, способного так радоваться жизни. Ее способность быть в настоящем и наслаждаться моментом вдохновляла. Она верила в то, что нужно смотреть вовне, а не вовнутрь. Вот почему ее внутренний свет так ярко озарял других,

— написал Льюис.

Актер также отметил, что их общие дети, 14-летняя дочь Манон и 13-летний сын Гулливер, унаследовали многие качества своей матери и «обладают ее бесстрашием, остроумием, любопытством, талантом и красотой».

Люьис поделился, что незадолго до смерти Хелен просила детей не грустить в случае ее ухода, ведь она «прожила жизнь, которую хотела». Актер добавил, что его супруга также просила его не ставить крест на своей жизни.

Я хочу, чтобы у папочки были подруги, много подруг, ты должен снова любить. Любовь — это не чувство собственничества, но ты знаешь, Дэмиан, постарайся хотя бы на похоронах ни с кем не целоваться,

— приводит слова Маккрори Льюис.

Она не выказала ни страха, ни горечи, ни жалости к себе, а только вооружила нас смелостью, чтобы идти дальше, и настояла на том, чтобы никто не грустил, потому что она счастлива,

— заключил актер.

Слова соболезнования в соцсетях высказали и коллеги Маккрори по фильмам о «Гарри Поттере», где она исполнила роль Нарциссы Малфой, — актеры Том Фелтон и Джейсон Айзекс, которые сыграли ее экранных сына и мужа.

Так грустно прощаться так внезапно — у меня не было возможности сказать ей об этом, но она так сильно помогла мне сформироваться как личности — на экране и за его пределами. Она всегда была самой собой — остроумная, красноречивая, добрая и сердечная. Она не терпела дураков, но у нее всегда было время для всех. Спасибо, что осветили мне путь вперед и держали меня за руку, когда мне это было нужно,

— написал в субботу 33-летний Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в саге о волшебниках.

Хелен Маккрори и Том Фелтон в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти»

57-летний актер Джейсон Айзекс, сыгравший в фильме мужа Нарциссы, Люциуса Малфоя, поделился архивным снимком с кадром из последнего фильма о Гарри Поттере.

Десятилетия назад мы вместе с Хелен участвовали в пробах к фильму. Я тогда пришел домой и сказал своей жене Эмме: «Думаю, я только что встретил величайшую актрису, которую когда-либо видел». После многих лет наблюдения за тем, как она завораживает публику, я не просто так думаю — я это знаю. В конце концов я узнал, что она также была ужасно забавной, шокирующе непослушной и обладала чутким сердцем размером с планету.

Как бы я ни был поражен фильмами о Гарри Поттере, но то, что я был на экране мужем великой Хелен Маккрори, и наши шутки всегда останутся самым ярким моментом. Однако ее самым большим достижением была ее семья — любовь к ним была главным в ее жизни. Они так много потеряли, и я передаю всю свою любовь и поддержку Дэмиану и детям,

— написал Айзекс.