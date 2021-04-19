Деми Ловато разозлилась на лавку с йогуртами за демонстрацию еды на витринах

Артистка подчеркнула, что ей было «невероятно тяжело» заказывать еду в лавке The Bigg Chill, поскольку ей «пришлось пройти мимо кучи печенья без сахара и других диетических закусок по пути к кассе». Она назвала заведение «диетическим стервятником» и пообещала бороться с брендами и компаниями, которые продвигают «неправильное питание».
Представители The Bigg Chill связались с Ловато в соцсетях, объяснив, что продукты, разозлившие ее, предназначены для веганов, диабетиков и других групп людей, которые не употребляют определенные виды сладостей по моральным или медицинским соображениям. На это поп-исполнительница заявила, что заведению следует «сделать это более понятным».
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