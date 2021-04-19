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Деми Ловато разозлилась на лавку с йогуртами за демонстрацию еды на витринах

Американская певица Деми Ловато раскритиковала в соцсетях лос-анджелесскую лавку с замороженными йогуртами за демонстрацию на витринах диетической еды, предназначенной для диабетиков и веганов. Она разозлилась на заведение, заявив, что это оскорбляет людей с пищевыми расстройствами, решивших съесть что-нибудь недиетическое, пишет TMZ.

Артистка подчеркнула, что ей было «невероятно тяжело» заказывать еду в лавке The Bigg Chill, поскольку ей «пришлось пройти мимо кучи печенья без сахара и других диетических закусок по пути к кассе». Она назвала заведение «диетическим стервятником» и пообещала бороться с брендами и компаниями, которые продвигают «неправильное питание».

Представители The Bigg Chill связались с Ловато в соцсетях, объяснив, что продукты, разозлившие ее, предназначены для веганов, диабетиков и других групп людей, которые не употребляют определенные виды сладостей по моральным или медицинским соображениям. На это поп-исполнительница заявила, что заведению следует «сделать это более понятным».

19 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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