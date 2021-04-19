Чем удивит погода в Украине на майские праздники

Пасмурно, но тепло: что ждать от погоды на майские праздники в Украине

В начале мая во всех регионах Украины продолжится тенденция предыдущих недель – ожидается пасмурная погода и нерегулярные осадки. В целом, погода на майские праздники будет мягкой, если не учитывать серое небо. Пасха и сопутствующие выходные подходят для отдыха на природе.

Подробный обзор по регионам

Синоптики рассказали том, какая ожидается погода в Киеве и других регионах. В столице на праздники средняя температура будет на уровне +14 градусов. Небо будет серым, но осадков оно не принесет. Ветер будет спокойным, а влажность будет колебаться от 64% до 94%. В ночь на 3 мая в Киеве может моросить.

В восточных и центральных регионах (Днепр, Харьков, Полтава и т.д.) погода обещает быть более приятной. На протяжении праздников большую часть времени будет ясно. Максимальная температура ожидается на отметке +24. Влажность будет небольшой – от 33% до 62%. Дождя не будет.

Погода в западной части страны будет такая:

Средняя температура +13;

Средняя влажность 56-85%;

Ветер максимум до 4 м/с;

Ожидается выпадение осадков;

На Львовщине и ближайших регионах небо будет затянутым серыми облаками.

Одещина также не будет радовать ясным небом. На ближайшие праздники термометр покажет в среднем от +11 до +15. Что касается влажности, ее показатели будут колебаться в диапазоне 80-94%.