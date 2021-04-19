Чем удивит погода в Украине на майские праздники

Пасмурно, но тепло: что ждать от погоды на майские праздники в Украине
В начале мая во всех регионах Украины продолжится тенденция предыдущих недель – ожидается пасмурная погода и нерегулярные осадки. В целом, погода на майские праздники будет мягкой, если не учитывать серое небо. Пасха и сопутствующие выходные подходят для отдыха на природе.
Подробный обзор по регионам
Синоптики рассказали том, какая ожидается погода в Киеве и других регионах. В столице на праздники средняя температура будет на уровне +14 градусов. Небо будет серым, но осадков оно не принесет. Ветер будет спокойным, а влажность будет колебаться от 64% до 94%. В ночь на 3 мая в Киеве может моросить.
В восточных и центральных регионах (Днепр, Харьков, Полтава и т.д.) погода обещает быть более приятной. На протяжении праздников большую часть времени будет ясно. Максимальная температура ожидается на отметке +24. Влажность будет небольшой – от 33% до 62%. Дождя не будет.
Погода в западной части страны будет такая:
- Средняя температура +13;
- Средняя влажность 56-85%;
- Ветер максимум до 4 м/с;
- Ожидается выпадение осадков;
На Львовщине и ближайших регионах небо будет затянутым серыми облаками.
Одещина также не будет радовать ясным небом. На ближайшие праздники термометр покажет в среднем от +11 до +15. Что касается влажности, ее показатели будут колебаться в диапазоне 80-94%.
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