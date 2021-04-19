Биткоин рухнул на 15% на слухах о расследовании Минфина США

Рынок криптовалют отметил выходные крупнейшим падением за последние 7 недель.Обвал, начавшийся в субботу и усилившийся в воскресенье, уронил курс биткоина на 15%, до 51,7 тысячи долларов за единицу и отрезал от его капитализации 140 млрд долларов, едва не уронив ее ниже психологической триллионной планки.

Курс Ethereum падал более чем на 18%, прежде чем отыграл половину падения вслед за биткоином, отпружинившим к отметке 55 тысяч долларов на 20.55 мск (-9,8%). В течение суток на рынке были ликвидированы позиции 927 тысяч трейдеров на общую сумму 10 млрд долларов, а на пике продаж ликвидация проходила со скоростью 1,72 млрд долларов в час, подсчитал FX street.

Искрой, из которой возгорелось пламя, стало неподтвержденное сообщение FXHedge, который, ссылаясь на источники, утверждал, что Минфин США планирует наложить штрафы на несколько финансовых учреждений за отмывание денег с помощью криптовалют.

Фобии возможных репрессий со стороны регуляторов западных стран хронически довлеют над крипторынком, и свежую порцию поводов для страха трейдеры получили недавно от главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что криптовалюты используются для «темных дел».

После эйфории прошлой недели, когда курс Dogecoin взлетал на 100%, а биткоин пробивал 65 тысяч долларов, крипторынок «проснулся с больной головой», сказал Bloomberg Антони Тренчев, глава крипто-кредитора Nexo.

Помимо сообщений о расследовании американского Минфина на криптовалюты давят слишком большой объем позиций на заемные средства, сброс акций инсайдерами Coinbase после листинга и блэкаут в китайской провинции Синьцзян, ударивший по майнерам, перечисляет Тренчев.