Альбина Джанабаева поделилась первым снимком их с Валерием Меладзе новорожденной дочери

На прошлой неделе 42-летняя Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе вновь стали родителями — 12 апреля у пары родилась дочь, которая стала их третьим общим ребенком (у Меладзе есть три взрослые дочери от бывшей жены).

Подробностями появления дочки на свет ее звездные родители пока не делятся. Ее имени они тоже еще не раскрыли. Однако вчера певица поделилась первым снимком новорожденной и показала ее крохотную ручку.

Джанабаева поблагодарила всех за поздравления и написала, что теплые пожелания «очень согревают».

Дочку супруги встречали дома розовыми воздушными шарами с радостными надписями и милыми рисунками.

Вероятно, лицо дочери Джанабаева и Меладзе будут некоторое время скрывать — они до сих пор не показывают своего шестилетнего сына Луку. Пока только старший сын пары, 17-летний Константин, периодически появляется в соцсетях своих родителей.

Как рассказывала до родов Альбина, сыновья к новости о пополнении в семье отнеслись с теплотой и пониманием. Для Луки, по ее словам, это было «радостное открытие», а старший сын был к ней очень чуток и внимателен.

Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша, — отмечала она.

Альбина Джанабаева с сыном Константином

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе