7 голливудских звезд, которые стали родителями благодаря суррогатному материнству

Желание стать родителем возникает как у будущих звездных мам, так и у пап, причем вне зависимости от наличия второй половинки. Некоторые не могут это сделать вследствие высокой творческой занятости, другие — в силу слабого женского здоровья, а третьи и вовсе желают быть единовластным родителем. Современная медицина готова предложить таким людям единственный выход — суррогатное материнство. Давайте вспомним, кто из звезд воспользовался передовой технологией и прибегнул к услугам мамочек по найму.

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро

Первопроходцем в этой области можно назвать Роберта Де Ниро. Это отец шестерых детей, однако, не все они были зачаты обычным способом. Еще в далеком 1995 году, когда старшие дети от первого брака подросли, а актеру исполнилось 52 года, он и его подруга афроамериканская модель Туки Смит решились на этот шаг. С помощью суррогатной матери на свет появились близнецы Джулиан Генри и Аарон Кендрик. Не будучи женаты, пара тем не менее с успехом справлялась с обязанностями родителей.

Через 11 лет актер вновь решил прибегнуть к услугам суррогатной матери. Новый брак с Грейс Хайтауэр подарил ему дочь Хелен, но супруги мечтали еще и мальчике. Так как на тот момент актеру уже исполнилось 75 лет, да и жена была не в лучшем детородном возрасте, то супруги попросили помощи у врачей. Так, благодаря медицинским технологиям, на свет появился сын Эллиот.

Актер не раз подчеркивал, что отцовство изменило его взгляд на мир. «Когда вы становитесь родителями, есть определенные вещи, благодаря которым вы становитесь более внимательными, более чувствительными» — делится многодетный папа. Поэтому для него способ зачатия не так важен, как сама радость от появления на свет нового человечка.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Подобно своей героини из популярного сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер не стесняется в общении с журналистами и честно признается в использовании новейших достижений медицины. Если своего первенца сына Джеймса Уилки она выносила и родила самостоятельно, то вот за дочерьми-близняшками она обратилась к услугам суррогатной матери. Свое решение 47-летний супруг Мэттью Бродерик и 44-летняя Сара Джессика Паркер обосновали возрастом и состоянием здоровья. При этом радостная мамочка не стала делать тайну об имени матери, выносившей их детей. Ей оказалась 27-летняя жительница Огайо Мишель Росс.

Однако эти откровения наделали много шума и лишили спокойствия роженицу. Журналисты со всех ног ринулись узнавать подробности протекания беременности и детали контракта, чем очень огорчили бедную женщину. А вот Сара Джессика Паркер была на седьмом небе от счастья. Момент знакомства с маленькими Мэрион Лоретта Элвелл и Табитой Ходж Бродерик она считает самым радостным в своей жизни.

Нил Патрик Харрис

Нил Патрик Харрис

В западном обществе уже никого не удивишь ЛГБТ-парами. Более того, многие из них уже не желают обзаводиться приемными детьми: они хотят воспитывать собственных. И эту деликатную проблему не решить иначе, как только прибегнуть к услугам суррогатной матери. Популярный американский актер и комик Нил Патрик Харрис и его друг Дэвид Буртка именно так обзавелись потомством. Их малыши родились в 2010 году, причем имена детям дали в честь известного художника Гидеона Рубина и писательницы Харпер Ли.

Эти данные, а также еще множество интересных фактов Буртка раскрыл в одном из интервью. Он посетовал, что женщины неохотно хотят сотрудничать с представителями сексуальных меньшинств, так как в обществе присутствуют еще древние стереотипы. Однако им удалось уговорить сразу двух женщин: одна из них стала донором яйцеклетки, а вторая выносила и родила детей. При этом пара до сих пор не знает, кто же из них все-таки стал биологическим отцом. Как утверждают врачи, оплодотворение происходило с использование генной инженерии — в яйцеклетку имплантированы были биоматериалы и Нила, и Дэвида.

Николь Кидман

Николь Кидман

Многодетная мама, а также успешная австралийская оскароносная актриса Николь Кидман в начале карьеры не хотела портить фигуру, поэтому с тогдашним мужем Томом Крузом они усыновили двоих детей. А после, выйдя замуж за музыканта Кита Урбана, она по-настоящему познала всю радость материнства, выносив и родив совместную девочку Сандэй Роуз. Это была первая успешная беременность 41-летней звезды, так как все предыдущие заканчивались выкидышами.

Однако через некоторое время супруги вновь задумались о том, что хотят слышать топот маленьких детских ножек и слышать звонкий смех. Попытки зачать естественным способом оказывались неудачными, и пара обратилась к услугам специалистов. Врачи клиники оказали помощь в подборе суррогатной матери. Так в последних месяцах 2010 года родилась еще одна общая девочка, имя которой дали Фэйт Маргарет.

Джордж Лукас

Джордж Лукас

Желанием стать отцом посещает известных людей вне зависимости от возраста. Причем, чем старше родители, тем желаннее ребенок. Так, создатель культовых фильмов «Звездные войны» и «Индиана Джонс» решился на отцовство в 69 лет. Его жена Мелоди Хобсон в свои 44 не смогла это сделать ввиду объективных причин, поэтому пара прибегла к услугам суррогатной матери. Их очаровательная малышка Эверест Хобсон Лукас родилась летом 2013 года.

Напомним, что Эверест — не первый ребенок в семье великого режиссера. За свою жизнь он успел воспитать троих приемных малышей: мальчика Джетта и девочек Кэти и Аманду. Кстати, первые дети самого богатого режиссера в мире вместе с папой появились в популярных фильмах «Звездные войны» с первого по третий эпизод.

Том Форд

Том Форд

Талантливого дизайнера и режиссера Тома Форда долгое время связывает дружба с журналистом Ричардом Бакли. Они вместе еще с 1986 года, и лишь в 2014 году получили разрешение на регистрацию своего брака в одном из лояльных к сексуальным меньшинствам штату в США. Да и как утверждают таблоиды, инициатором рождения совместного ребенка стал именно Том Форд, ведь он давно уговаривал своего друга завести малыша. Видимо, все же это удалось, и 23 сентября 2012 года с помощью суррогатной матери у них родился ребенок.

Режиссер и журналист скупы на комментарии по поводу своей личной жизни. Однако что касается маленького Александра Джона Бакли Форд, то тут переполненный чувствами дизайнер не удержался. Он поведал журналистам, что старается минимизировать общение малыша с чужими людьми, поэтому проводит с ребенком все свободное время. Он сам меняет подгузники и кормит младенца. И считает, что личный контакт — залог успеха в отношениях в будущем.

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Воспользовалась услугами суррогатной матери и еще одна звездная пара — американская актриса Джессика Честейн и ее муж Джан Лука Паси ди Препозуло. Радостное событие случилось в ноябре 2018 года. О причинах такого решения родители не сообщали. Журналистам удалось застать молодую мать с коляской на прогулке. Также инсайдеры сообщали, что уже видели маленькую Джульетту на съемочных площадках, где снимается ее популярная мать.