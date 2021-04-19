2 есмінці, яких відкликав Байден, знову пливуть до Чорного моря

Про це написав головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень

Андрій Клименко у Facebook.

«Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що обидва американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит в напрямку чорноморських проток». — зазначив Клименко.

Експерт зауважив, що колись такі дії назвуть «дипломатія есмінців» замість застарілого «дипломатія канонерок» (вживалось у колоніальну епоху, коли імперії Європи та США демонстрували свій вплив, — Ред.).

Як видно з даних експертів, кораблі промайнули Афіни та рухаються на північ.

Зазначимо, згідно з конвенцією Монтре, військові кораблі третіх держав не можуть перебувати Чорному морі понад 21 добу. Відтак, якщо 19 квітня есмінці перетнуть Босфор — зможуть залишатися у Чорному морі до 10 травня.

