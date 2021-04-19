«  
  »

10 самых интересных триллеров от Netflix — что посмотреть

10 самых интересных триллеров от Netflix

Если при просмотре ваше сердце начинает биться вдвое быстрее, тогда это действительно качественный триллер. Предлагаем подборку триллеров от Netflix, которые будут держать вас в напряжении до последнего кадра.

Держитесь, киноманы, ведь фильмы, которые мы для вас подобрали, заставят ваши ладони вспотеть. Предлагаем 10 триллеров с захватывающим сюжетом, которые вы посмотрите на одном дыхании.

«Исчезнувшая»
Год выхода: 2014
Рейтинг IMDb: 8,1
Актеры: Розамунд Пайк, Бен Аффлек, Скут МакНэйри, Ким Диккенс, Керри Кун, Нил Патрик Харрис
Ник и Эми Данн готовятся к пятой годовщине свадьбы. Вечером Ник возвращается домой, однако его жены там нет. Мужчина вызывает полицию, боясь, что случилось что-то серьезное. Полиция начинает расследование, а все знакомые и родственники сочувствуют Нику. Впрочем, детективы находят доказательства, что в семье не все было в порядке.

«Стрингер»
Год выхода: 2015
Рейтинг IMDb: 7,9
Актеры: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Билл Пэкстон, Джонни Койн, Энн МакДэниэлс, Риз Ахмед
Луи Блум занимается мелкими кражами. Он очень хочет прорваться наверх и готов на любую работу. Однажды, пытаясь выгодно продать цветной металл, он возвращается домой и становится свидетелем аварии. На месте происшествия уже есть репортеры, которые ищут выгодный ракурс для съемок. Луи тоже заинтересовался погоней за сенсациями, ведь их можно выгодно продавать телеканалам. Он покупает камеру и отправляется на поиски новостей. После первого выгодного предложения Луи охватывает чувство азарта и конкуренции, что может привести к неприятным последствиям.

«Хорошее время»
Год выхода: 2017
Рейтинг IMDb: 7,4
Актеры: Роберт Паттинсон, Бен Сефди, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Рон Браунштейн
Не имея возможности найти работу и оплачивать счета, Конни решает ограбить банк. Он заручается поддержкой своего родного брата Ника, который имеет определенные особенности психики. Ограбление удается, однако в руках братьев взрывается пакет с краской. Полиция ловит Ника. И Конни, чувствуя свою ответственность за судьбу брата, решается освободить Ника из тюрьмы. Полон решимости он отправляется на помощь.

«Неогранённые драгоценности»
Год выхода: 2019
Рейтинг IMDb: 7,4
Актеры: Адам Сэндлер, Джулия Фокс, Кевин Гарнетт, Идина Мензел, Джонатан Аранбаев, Якоб Игельски, Ноа Фишер
Говард Ратнер живет полной жизнью, не оглядываясь на такие условности, как мораль. Он имеет небольшой магазин в Нью-Йорке и значительные долги. Стараясь не переходить дорогу бандитам и кредиторам, он также имеет проблемы и в личной жизни. Ему приходится скрывать от жены наличие любовницы. Однако настоящие сложности возникают в жизни главного героя, когда в его руки попадает неограненный опал, стоимостью в 1 миллион долларов.

«Платформа»
Год выхода: 2019
Рейтинг IMDb: 7,0
Актеры: Иван Массаге, Сорион Егилеор, Антония Сан Хуан, Эмилиев Буале
События фильма происходят в необычной тюрьме. Камеры в ней расположены вертикально, одна под одной. В камерах есть только туалет, умывальник и одна лампочка. А еще посреди камеры расположено отверстие, через которое поступает пища и задерживается всего на две минуты. Ее нельзя взять, ведь охранники не сводят с заключенных глаз. Если правила нарушаются, температуру в камере увеличивают или уменьшают, вызывая то невероятную жару, то лютый холод. Однако самое сложное то, что еду не добавляют, а потому заключенные из нижних камер рискуют остаться голодными. Ежедневно заключенным приходится выживать в сложных условиях и принимать непростые решения.

«Тебя никогда здесь не было»
Год выхода: 2017
Рейтинг IMDb: 6,8
Актеры: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонов, Алессандро Нивола
Военный в отставке и бывший агент ФБР выполняет важную миссию: он разыскивает и спасает женщин, попавших в руки работорговцев. Однако действует он вне закона. Однажды он получает заказ от известного политика, чья дочь попала в сексуальное рабство. Впрочем, главный герой выясняет, что этот грязный бизнес связан с коррупцией и заговорами.

«Все деньги мира»
Год выхода: 2017
Рейтинг IMDb: 6,8
Актеры: Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Мишель Уильямс, Чарли Пламмер, Стэйси Мартин, Марко Леонарди
Остросюжетный триллер рассказывает реальную историю, которая случилась в семидесятых годах. В центре сюжета один из многочисленных наследников скупого богача Пола Гетти. Парень попадает в беду – его похищают из римской площади Фарнезе и отвозят в неизвестном направлении. Похитители надеются получить выкуп за шестнадцатилетнего внука владельца нефтяной компании. Надеясь на то, что родственники сделают все возможное для спасения юноши, злоумышленники выставляют за его голову невероятную сумму в 17 миллионов долларов. Впрочем, они и не догадывались, что в этой семейке все не так просто.

«Птичий короб»
Год выхода: 2018
Рейтинг IMDb: 6,6
Актеры: Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Джон Малкович, Давид Дастмалчян, Парминдер Награ
Постапокалиптический хоррор, снятый по одноименному роману Джоша Малермана. События происходят в недалеком будущем. Население Земли оказалось на грани исчезновения, поскольку среди людей распространяется психологическое заболевание, которое заставляет их убивать себя и других. Главная героиня – мать с двумя детьми. Она пытается найти безопасное место. Но чтобы туда добраться, ей придется преодолеть долгий путь с завязанными глазами, опираясь только на свой слух и интуицию.

«Игра Джеральда»
Год выхода: 2017
Рейтинг IMDb: 6,6
Актеры: Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Карел Стрейкен, Генри Томас, Кейт Сигел
Джеральд и Джесси – семейная пара среднего возраста. Между ними уже нет той близости, которая была раньше. Поэтому на выходные они отправляются в отдаленный лесной коттедж, чтобы побыть наедине и внести немного красок в свою личную жизнь. Их брак разваливается, поэтому Джеральд предлагает жене эротическую игру, которая должна укрепить их отношения. Однако во время игры у него внезапно останавливается сердце. Его жена остается прикованной к постели наручниками за сотни километров от города. Женщина не в состоянии высвободить руки без посторонней помощи, но это не единственная проблема.

«Молчание»
Год выхода: 2019
Рейтинг IMDb: 5,3
Актеры: Кирнан Шипко, Стэнли Туччи, Миранда Отто, Джон Корбетт, Анна Гордон
В мире происходят нападения зловещих созданий на людей. Крылатые хищники – слепые, но с помощью острого слуха им удается охотиться на своих жертв. Единственным спасением для человечества является полная тишина, которая не позволит чужакам находить добычу. Главная героиня по имени Элли потеряла слух еще в 13 лет и обладает способностью чувствовать приближение опасности. Ее семья ищет, где можно найти убежище от этих чудищ. Однако их планы меняются, когда на пути оказываются сторонники необычного культа.

19 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  