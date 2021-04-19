10 самых интересных триллеров от Netflix — что посмотреть

Если при просмотре ваше сердце начинает биться вдвое быстрее, тогда это действительно качественный триллер. Предлагаем подборку триллеров от Netflix, которые будут держать вас в напряжении до последнего кадра.

Держитесь, киноманы, ведь фильмы, которые мы для вас подобрали, заставят ваши ладони вспотеть. Предлагаем 10 триллеров с захватывающим сюжетом, которые вы посмотрите на одном дыхании.

«Исчезнувшая»

Год выхода: 2014

Рейтинг IMDb: 8,1

Актеры: Розамунд Пайк, Бен Аффлек, Скут МакНэйри, Ким Диккенс, Керри Кун, Нил Патрик Харрис

Ник и Эми Данн готовятся к пятой годовщине свадьбы. Вечером Ник возвращается домой, однако его жены там нет. Мужчина вызывает полицию, боясь, что случилось что-то серьезное. Полиция начинает расследование, а все знакомые и родственники сочувствуют Нику. Впрочем, детективы находят доказательства, что в семье не все было в порядке.

«Стрингер»

Год выхода: 2015

Рейтинг IMDb: 7,9

Актеры: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Билл Пэкстон, Джонни Койн, Энн МакДэниэлс, Риз Ахмед

Луи Блум занимается мелкими кражами. Он очень хочет прорваться наверх и готов на любую работу. Однажды, пытаясь выгодно продать цветной металл, он возвращается домой и становится свидетелем аварии. На месте происшествия уже есть репортеры, которые ищут выгодный ракурс для съемок. Луи тоже заинтересовался погоней за сенсациями, ведь их можно выгодно продавать телеканалам. Он покупает камеру и отправляется на поиски новостей. После первого выгодного предложения Луи охватывает чувство азарта и конкуренции, что может привести к неприятным последствиям.

«Хорошее время»

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Актеры: Роберт Паттинсон, Бен Сефди, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Рон Браунштейн

Не имея возможности найти работу и оплачивать счета, Конни решает ограбить банк. Он заручается поддержкой своего родного брата Ника, который имеет определенные особенности психики. Ограбление удается, однако в руках братьев взрывается пакет с краской. Полиция ловит Ника. И Конни, чувствуя свою ответственность за судьбу брата, решается освободить Ника из тюрьмы. Полон решимости он отправляется на помощь.

«Неогранённые драгоценности»

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7,4

Актеры: Адам Сэндлер, Джулия Фокс, Кевин Гарнетт, Идина Мензел, Джонатан Аранбаев, Якоб Игельски, Ноа Фишер

Говард Ратнер живет полной жизнью, не оглядываясь на такие условности, как мораль. Он имеет небольшой магазин в Нью-Йорке и значительные долги. Стараясь не переходить дорогу бандитам и кредиторам, он также имеет проблемы и в личной жизни. Ему приходится скрывать от жены наличие любовницы. Однако настоящие сложности возникают в жизни главного героя, когда в его руки попадает неограненный опал, стоимостью в 1 миллион долларов.

«Платформа»

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7,0

Актеры: Иван Массаге, Сорион Егилеор, Антония Сан Хуан, Эмилиев Буале

События фильма происходят в необычной тюрьме. Камеры в ней расположены вертикально, одна под одной. В камерах есть только туалет, умывальник и одна лампочка. А еще посреди камеры расположено отверстие, через которое поступает пища и задерживается всего на две минуты. Ее нельзя взять, ведь охранники не сводят с заключенных глаз. Если правила нарушаются, температуру в камере увеличивают или уменьшают, вызывая то невероятную жару, то лютый холод. Однако самое сложное то, что еду не добавляют, а потому заключенные из нижних камер рискуют остаться голодными. Ежедневно заключенным приходится выживать в сложных условиях и принимать непростые решения.

«Тебя никогда здесь не было»

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb: 6,8

Актеры: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонов, Алессандро Нивола

Военный в отставке и бывший агент ФБР выполняет важную миссию: он разыскивает и спасает женщин, попавших в руки работорговцев. Однако действует он вне закона. Однажды он получает заказ от известного политика, чья дочь попала в сексуальное рабство. Впрочем, главный герой выясняет, что этот грязный бизнес связан с коррупцией и заговорами.

«Все деньги мира»

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb: 6,8

Актеры: Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Мишель Уильямс, Чарли Пламмер, Стэйси Мартин, Марко Леонарди

Остросюжетный триллер рассказывает реальную историю, которая случилась в семидесятых годах. В центре сюжета один из многочисленных наследников скупого богача Пола Гетти. Парень попадает в беду – его похищают из римской площади Фарнезе и отвозят в неизвестном направлении. Похитители надеются получить выкуп за шестнадцатилетнего внука владельца нефтяной компании. Надеясь на то, что родственники сделают все возможное для спасения юноши, злоумышленники выставляют за его голову невероятную сумму в 17 миллионов долларов. Впрочем, они и не догадывались, что в этой семейке все не так просто.

«Птичий короб»

Год выхода: 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Актеры: Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Джон Малкович, Давид Дастмалчян, Парминдер Награ

Постапокалиптический хоррор, снятый по одноименному роману Джоша Малермана. События происходят в недалеком будущем. Население Земли оказалось на грани исчезновения, поскольку среди людей распространяется психологическое заболевание, которое заставляет их убивать себя и других. Главная героиня – мать с двумя детьми. Она пытается найти безопасное место. Но чтобы туда добраться, ей придется преодолеть долгий путь с завязанными глазами, опираясь только на свой слух и интуицию.

«Игра Джеральда»

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb: 6,6

Актеры: Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Карел Стрейкен, Генри Томас, Кейт Сигел

Джеральд и Джесси – семейная пара среднего возраста. Между ними уже нет той близости, которая была раньше. Поэтому на выходные они отправляются в отдаленный лесной коттедж, чтобы побыть наедине и внести немного красок в свою личную жизнь. Их брак разваливается, поэтому Джеральд предлагает жене эротическую игру, которая должна укрепить их отношения. Однако во время игры у него внезапно останавливается сердце. Его жена остается прикованной к постели наручниками за сотни километров от города. Женщина не в состоянии высвободить руки без посторонней помощи, но это не единственная проблема.

«Молчание»

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 5,3

Актеры: Кирнан Шипко, Стэнли Туччи, Миранда Отто, Джон Корбетт, Анна Гордон

В мире происходят нападения зловещих созданий на людей. Крылатые хищники – слепые, но с помощью острого слуха им удается охотиться на своих жертв. Единственным спасением для человечества является полная тишина, которая не позволит чужакам находить добычу. Главная героиня по имени Элли потеряла слух еще в 13 лет и обладает способностью чувствовать приближение опасности. Ее семья ищет, где можно найти убежище от этих чудищ. Однако их планы меняются, когда на пути оказываются сторонники необычного культа.