«  
  »

WhatsApp через месяц «отключит» часть пользователей

Часть пользователей WhatsApp, которая в течение месяца, до 15 мая, не примет новые правила сервиса, сможет пользоваться мессенджером лишь в ограниченном режиме. Об этом сообщается на сайте приложения.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений», — говорится в сообщении.

Пользователям, отказавшимся от новых правил, отключат возможность читать и отправлять сообщения — они смогут лишь получать звонки и уведомления. Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

18 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  