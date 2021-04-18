Взрывы на складе боеприпасов в Чехии и причастность к этому россиян обсудят на заседании глав МИД ЕС

Тему взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году — так называемое «дело Врбетице» — и причастность к этому российской стороны обсудят на министерской встрече ЕС. Об этом сообщил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД.

По его словам, он проинформировал послов в ЕС и в НАТО. «В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС», — написал он в Twitter.

Ранее, 17 апреля, Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов. По мнению чешской стороны, объявленные персонами нон грата дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб, которые подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице. Взрывы произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, 10 тыс. килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.