5 фильмов о современном искусстве — что посмотреть Рост военной активности РФ на Донбассе встревожил папу римского » В Праге забор вокруг посольства России облили «кровью» На фоне скандала с высылкой из Чехии 18 российских дипломатов неизвестные лица залили кетчупом забор вокруг российского посольства в Праге. По данным пражской полиции, задержаны семь человек, подозреваемых в содеянном. Возбуждено административное дело, уточнил официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек, его цитирует ТАСС. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь двоих погибших при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Ранее, 17 апреля, стало известно, что из Чехии высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов. По мнению чешской стороны, объявленные персонами нон грата дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб, которые подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице. Также в розыск были объявлены Александр Петров и Руслан Боширов — предполагаемые сотрудники ГРУ якобы были замечены в октябре 2014 года в регионе, где произошли взрывы.