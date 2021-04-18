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В Финляндии задержали мужчину, планировавшего взорвать полицейский участок

Полиция города Ювяскюля в центральной части Финляндии задержала мужчину средних лет, которого подозревают в попытке взорвать динамит во дворе полицейского участка.

Как сообщила в субботу финская телерадиокомпания Yle, накануне вечером мужчина сам позвонил в службу спасения и сообщил о своих планах.

«Задержание прошло спокойно. В машине подозреваемого нашли около килограмма динамита с прикрепленными к нему детонаторами. Полиция на несколько часов оцепила территорию вокруг автомобиля. В течение этого времени саперы обезвредили взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Полиция подозревает мужчину в подготовке преступления против жизни при отягчающих обстоятельствах, отмечает телерадиокомпания.

18 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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