США готовятся ужесточить санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить введенные ранее санкции против РФ. На такой шаг Вашингтон пойдет, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что изучается возможность запретить компаниям из США покупать российские долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Решение будет принято исходя из того, как действующие ограничения отразятся на положении российского рубля, отмечает СМИ. По информации издание, запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска.

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии. Москва в ответ на решение Белого дома сообщила о высылке 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.