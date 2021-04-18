США готовят новые санкции против российских госбанков

Вашингтон может запретить американским инвесторам участвовать во вторичном рынке долговых бумаг, выпущенных российскими кредитными организациями. Санкции, таким образом, запретят любые операции с бондами банков.
В настоящий момент чиновники Белого дома ждут, как отреагирует Владимир Путин, которому Байден предложил переговоры, при этом потребовав отвести войска от границ Украины и запустив пакет санкций, запретивший американским инвесторам покупать российский госдолг на первичных размещениях.
Россия ответила высылкой американских дипломатов, ужесточением требований к дипмиссиям и рекомендовала уехать из Москвы послу Джону Салливану. Американские чиновники изучают реакцию рынков на санкции, включая динамику курса рубля и поведение инвесторов в российский долг; они также будут отслеживать решения ЦБ РФ по ключевой ставке и статистику по потокам капитала в Россию и из нее, говорят источники Bloomberg.
Пакет санкций был рассчитан таким образом, чтобы ограничить негативные эффекты на американских инвесторов и глобальную финансовую систему, а также избавить население России от ненужных страданий, утверждают источники агентства.
По словам одного из них, в администрации Байдена надеятся на деэскалацию и уверены, что она принесет позитив российскому финансовому рынку и экономике.
Если же Москва решит пойти по пути увеличения ставок, то в запасе у Вашингтона есть дополнительные меры. Одна из них — запретить американским инвесторам торговать любым рублевым долгом в течение определенного срока после размещения (например 90 дней, или более), сообщил один из источников Bloomberg.
Напомним, российские госбанки, включая Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ, находятся под американскими и европейскими санкциями с лета 2014 года.
После удара по малайзийскому Boeing над Донбассом им было запрещено привлекать валютное финансирование на западных рынках на срок больше 14 дней.
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