США готовят новые санкции против российских госбанков

Администрация Джо Байдена изучает эффект от пакета санкций, введенных в четверг, и рассматривает дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По их словам, под следующий санкционный удар может попасть рынок облигаций российского банковского сектора.

Вашингтон может запретить американским инвесторам участвовать во вторичном рынке долговых бумаг, выпущенных российскими кредитными организациями. Санкции, таким образом, запретят любые операции с бондами банков.

В настоящий момент чиновники Белого дома ждут, как отреагирует Владимир Путин, которому Байден предложил переговоры, при этом потребовав отвести войска от границ Украины и запустив пакет санкций, запретивший американским инвесторам покупать российский госдолг на первичных размещениях.

Россия ответила высылкой американских дипломатов, ужесточением требований к дипмиссиям и рекомендовала уехать из Москвы послу Джону Салливану. Американские чиновники изучают реакцию рынков на санкции, включая динамику курса рубля и поведение инвесторов в российский долг; они также будут отслеживать решения ЦБ РФ по ключевой ставке и статистику по потокам капитала в Россию и из нее, говорят источники Bloomberg.

Пакет санкций был рассчитан таким образом, чтобы ограничить негативные эффекты на американских инвесторов и глобальную финансовую систему, а также избавить население России от ненужных страданий, утверждают источники агентства.

По словам одного из них, в администрации Байдена надеятся на деэскалацию и уверены, что она принесет позитив российскому финансовому рынку и экономике.

Если же Москва решит пойти по пути увеличения ставок, то в запасе у Вашингтона есть дополнительные меры. Одна из них — запретить американским инвесторам торговать любым рублевым долгом в течение определенного срока после размещения (например 90 дней, или более), сообщил один из источников Bloomberg.

Напомним, российские госбанки, включая Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ, находятся под американскими и европейскими санкциями с лета 2014 года.

После удара по малайзийскому Boeing над Донбассом им было запрещено привлекать валютное финансирование на западных рынках на срок больше 14 дней.