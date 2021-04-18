В Праге забор вокруг посольства России облили «кровью» Израильская боевая лазерная система «Железный луч» поразила военных экспертов » Рост военной активности РФ на Донбассе встревожил папу римского Ростом военной активности на востоке Украины обеспокоен папа римский Франциск. В ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра он призвал снизить напряженность в регионе. «С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — отметил Франциск. По мнению папы римского, в Донбассе наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.