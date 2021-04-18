Рост военной активности РФ на Донбассе встревожил папу римского

Ростом военной активности на востоке Украины обеспокоен папа римский Франциск. В ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра он призвал снизить напряженность в регионе.
«С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — отметил Франциск.
По мнению папы римского, в Донбассе наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.
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