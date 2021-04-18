«  
  »

Рост военной активности РФ на Донбассе встревожил папу римского

Ростом военной активности на востоке Украины обеспокоен папа римский Франциск. В ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра он призвал снизить напряженность в регионе.

«С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — отметил Франциск.

По мнению папы римского, в Донбассе наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.

18 апреля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  