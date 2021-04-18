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Российских космонавтов уберут с МКС навсегда

Россия решила отказаться от использования Международной космической станции (МКС) после 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РБК.

По его словам, РФ планирует создать собственную орбитальную станцию. Будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года, добавил Борисов.

Решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года, добавляет ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации «Роскосмос».

Отказ от МКС обсуждался в том числе на совещании с участием президента 12 апреля, тогда же были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс.

Напомним, первый модуль МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает около 20 лет, затем срок ее службы неоднократно продлевался.

18 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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