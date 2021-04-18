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Посол Мельник: Германия должна добиться включения Украины в НАТО и объявить России бойкот

Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа», поэтому она должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Welt am Sonntag.

Сделать это Берлин должен «как можно скорее, без «но» и «а если», заявил Мельник.

Он уверен, что решение о принятии Украины в НАТО не будет провокацией по отношению к России. «Это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», — добавил посол.

Еще он потребовал от Германии организации международного бойкота России, судебного преследования политического руководства и полного международного эмбарго.

18 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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