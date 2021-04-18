Первый полет вертолета на Марсе запланирован на понедельник

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе намечен на понедельник, следует из сообщения НАСА.

«НАСА запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего вертолета Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10.30 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о первом полете поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Напомним. первый полет вертолета Ingenuity неоднократно переносился

Как ожидается, стартовать аппарат будет с марсианского кратера Джезеро на высоту в 3 метра. В воздухе он планирует продержаться в течение получаса. Процесс осложняется тем, что подняться коптер нужно заставить сигналами с Земли. Гравитация и атмосферное давление на Марсе значительно уступают земным, скорость вращения лопастей на Марсе будет быстрее, чем на Земле, объясняют специалисты NASA. Они уверены, что у программы есть все возможности, чтобы успешно осуществить операцию.