Макрон призвал провести «четкие красные линии» в отношениях с Россией

Мировые державы должны провести «четкие красные линии» в отношениях с Россией и рассматривать возможность введения санкций против Москвы в случае пересечения этих линий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американской телекомпании CBS.

«Мы должны определить четкие красные линии в отношениях с Россией», – заявил Макрон, согласно выдержке из интервью, которое выйдет в эфир в воскресенье.

«Это единственный убедительный путь. Санкции сами по себе недостаточны, но они являются частью пакета мер», – сказал французский лидер, отметив, что он поддерживает готовность президента США Джо Байдена начать диалог с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения напряженности.

Слова Макрона свидетельствуют об отходе Франции от ее предыдущей позиции по России и сближении с США.

С момента своего избрания в 2017 году французский лидер пытается снизить уровень недоверия между Россией и Западом в надежде заручиться российской поддержкой в разрешении ряда наиболее сложных мировых кризисов.