Мадонна засветила стройные ножки

62-летняя Мадонна усердно работает в спортзале, чтобы иметь такое стройное тело, которому завидуют даже юные леди. Поэтому очевидно, что ей хочется им хвастаться в Instagram перед своими 15-ю миллионами подписчиков.

Певица опубликовала на своей странице серию фотографий, на которых ее не узнать, потому что в этой блондинке ты увидишь какую-то дерзкую школьницу.

Мадонна позировала в яркой куртке бренда Gucci, а также соответствующих шортах с высокой талией и черном топе. Дополнением яркого образа стали черные колготки в сеточку, грубые сапоги и солнцезащитные очки.

Мадонна соблазняла фотографа возле дерева и бассейна. Также ей удалось сделать два селфи, на которых она изображена в застегнутой куртке и шляпе Gucci.