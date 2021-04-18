Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и другие на похоронах принца Филиппа

Сегодня в Лондоне прошли похороны принца Филиппа — супруг 94-летней королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Британская королевская семья проводила его в последний путь.

Принц Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп

Прощались с герцогом Эдинбургским в часовне Святого Георгия. На траурной церемонии собрались все старшие члены королевской семьи: Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри (он прилетел в Великобританию без жены Меган Маркл, так как она сейчас ждет ребенка, и врачи рекомендовали ей лишний раз не рисковать), принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна со своими семьями, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями.

Елизавета II

Кейт Миддлтон

Принцы Уильям и Гарри

Принц Гарри

Принц Уильям, Питер Филлипс и принц Гарри

Принц Чарльз и принцесса Анна

Принцесса Евгения

Кейт Миддлтон

К похоронам герцога Эдинбургского во дворце готовились давно (на эти случаи там заранее разрабатывают сценарий, которому, как предполагается, и будут следовать). Однако из-за коронавируса их формат был изменен — королева Елизавета II приняла решение провести церемонию с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности, чтобы избежать большого скопления людей.

Принцесса Анна

Принц Гарри

Питер Филлипс, принцы Уильям и Гарри

Похороны принца Филиппа

Принц Эндрю, принц Гарри и принц Эдвард

Кейт Миддлтон

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис

Похороны принца Филиппа прошли по королевским обычаям, но не были государственными — церемонии публичного прощания с герцогом не было (а этой традиции в королевской семье строго следовали). Таким было его собственное желание. Принц Филипп говорил, что хотел бы, чтобы его похороны были скромными.

Елизавета II

Принц Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс, принц Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Эдвард с семьей

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Похороны принца Филиппа

Гроб принца Филиппа был обернут в его личный штандарт со знаковыми для его жизни элементами: от происхождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху лежат его сабля и флотская фуражка.

Похоронили принца Филиппа в склепе часовни Святого Георгия.