Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и другие на похоронах принца Филиппа

Сегодня в Лондоне прошли похороны принца Филиппа — супруг 94-летней королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Британская королевская семья проводила его в последний путь.
Принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
Прощались с герцогом Эдинбургским в часовне Святого Георгия. На траурной церемонии собрались все старшие члены королевской семьи: Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри (он прилетел в Великобританию без жены Меган Маркл, так как она сейчас ждет ребенка, и врачи рекомендовали ей лишний раз не рисковать), принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна со своими семьями, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями.
Елизавета II
Кейт Миддлтон
Принцы Уильям и Гарри
Принц Гарри
Принц Уильям, Питер Филлипс и принц Гарри
Принц Чарльз и принцесса Анна
Принцесса Евгения
Кейт Миддлтон
К похоронам герцога Эдинбургского во дворце готовились давно (на эти случаи там заранее разрабатывают сценарий, которому, как предполагается, и будут следовать). Однако из-за коронавируса их формат был изменен — королева Елизавета II приняла решение провести церемонию с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности, чтобы избежать большого скопления людей.
Принцесса Анна
Принц Гарри
Питер Филлипс, принцы Уильям и Гарри
Похороны принца Филиппа
Принц Эндрю, принц Гарри и принц Эдвард
Кейт Миддлтон
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения
Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис
Похороны принца Филиппа прошли по королевским обычаям, но не были государственными — церемонии публичного прощания с герцогом не было (а этой традиции в королевской семье строго следовали). Таким было его собственное желание. Принц Филипп говорил, что хотел бы, чтобы его похороны были скромными.
Елизавета II
Принц Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принцесса Анна и Тимоти Лоренс
Принцесса Анна и Тимоти Лоренс, принц Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принц Эдвард с семьей
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Похороны принца Филиппа
Гроб принца Филиппа был обернут в его личный штандарт со знаковыми для его жизни элементами: от происхождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху лежат его сабля и флотская фуражка.
Похоронили принца Филиппа в склепе часовни Святого Георгия.
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