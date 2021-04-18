Чехия сообщила о высылке 18 российских дипломатов, которые причастны к взрыву армейских складов

Чехия высылает 18 российских дипломатов, сообщает газета Lidove noviny со ссылкой на министра внутренних дел республики Яна Хамичек, который в настоящее время также возглавляет МИД страны.

«18 сотрудников российского посольства, которые были опознаны как сотрудники российских спецслужб, будут высланы из Чехии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице.

«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб… Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», — заявил Бабиш, которого цитирует телеканал Nova.