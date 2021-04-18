Чехия объявила в розыск двух мужчин с паспортами на имена Петрова и Боширова

Полиция Чехии сообщила, что разыскивает двух мужчин с различными паспортами, в том числе российскими на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Полиция Чешской Республики, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований, просит помощи в розыске двух лиц, которые должны были быть в Чешской Республике, сначала в Праге, затем в Моравьяно-Силезском районе и районе Злин в связи, с расследованием обстоятельств тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

В полиции не уточнили, в рамках какого уголовного дела разыскиваются россияне.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта 2018 года. По версии британской стороны, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения. 5 сентября того же года прокуратура Великобритании заявила, что двоим россиянам — Петрову и Боширову — предъявлено обвинение. Тогда полиция заявила, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Кроме того, сообщалось, что мужчины остановились в отеле City Stay Hotel на востоке Лондона, и пробыли там 2–3 марта. В гостиничном номере полицейские обнаружили следы нервно-паралитического вещества «Новичок».