Британия поддержала Чехию, выславшую российских дипломатов

Решение Чехии выслать российских дипломатов поддержала Великобритания. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте британского правительства, «ГРУ в своих попытках проводить опасные и злонамеренные операции» заходит слишком далеко.

«Соединенное Королевство полностью поддерживает наших чешских союзников», — указано в сообщении. Там же говорится о тревожной модели поведения российской стороны, последовавшей за атакой в Солсбери.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что из Чехии высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов. По мнению чешской стороны, объявленные персонами нон грата дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб, которые подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице. Также в розыск были объявлены Александр Петров и Руслан Боширов — предполагаемые сотрудники ГРУ якобы были замечены в октябре 2014 года в регионе, где произошли взрывы.

Отметим, 16 октября 2014 года на складах в Врбетице взорвались, предположительно, 10 тыс. килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.