Авиакомпании предупредили об опасности полетов над Украиной и Россией

Авиакомпаниям посоветовали «осторожно летать» над Украиной и Россией. Рекомендации разослала Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA), сообщила Госавиаслужба Украины, текст опубликован на официальном сайте.

В документе отмечено, что в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе США предупреждают авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией и «рекомендуют проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ и РПИ Ростов-на-Дону в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев».

В Госавиаслужбе Украины отметили, что отслеживают ситуацию в воздушном пространстве страны. «Она спокойна и контролируема. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — отмечено в сообщении службы. Киев также предложил авиационным властям США установить непосредственное взаимодействие по авиационной безопасности, по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке Украины.