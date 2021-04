Цена биткоина обвалилась после рекордного роста В Праге забор вокруг посольства России облили «кровью» » 5 фильмов о современном искусстве — что посмотреть Мир искусства может быть совершенно разным, захватывающим, удивлять и шокировать. По нему можно изучать историю, настроения общества и его проблемы. В нашей сегодняшней подборке самые разные документальные картины об искусстве, которые немного приоткроют занавес его тайн. «Бэнкси» (Banksy and the Rise of Outlaw Art)

Документальный фильм о самом знаменитом и загадочном уличном художнике в мире. Авторы попытались пролить свет на его личность, ведь именно он открыл миру совершенно новое направление в мире искусства. «Кусама: Бесконечные миры» (Kusama: Infinity)

Фильм об всемирно известной и неординарной японской художнице Яёи Кусаме, чьи работы одни из самых продаваемых в мире. Она заслужила свое признание, несмотря на сексизм, расизм и клеймо психических заболеваний. Захватывающая картина повествует о ее жизни и становлении как художника. «Размытые границы арт-мира» (Blurred Lines: Inside the Art World)

Этот документальный фильм рассказывает о правилах игры на современном арт-рынке и пытается объяснить его логику. Он собран с кусочков интервью известных журналистов, критиков, художников, галеристов и представителей аукционных домов. Они затрагивают проблемы непрозрачности рынка с его непредсказуемым ценообразованием и трендами, властью денег над художником и элитарной замкнутости, вступающей в парадокс с призванием искусства быть общедоступным. «Гельветика» (Helvetica)

Шрифты — это тоже искусство и в этом фильме четко дают это понять. Независимый полнометражный документальный фильм о типографике и графическом дизайне, режиссера Гари Хаствита вышел к 50-летию со дня создания шрифта. В картине рассказываются истории шрифта с откровенными интервью ведущих графических дизайнеров и типографов. Цель фильма — показать красоту гельветики и повсеместное использование в нашей жизни. «Марина Абрамович: В присутствии художника» (Marina Abramovic — The Artist Is Present)

Эта картина расскажет о подготовке сербской художницы Марины Абрамович к своей уникальной ретроспективной выставке MoMA, которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке и смогла стать крупнейшим перформансом в истории. Посетители этой выставки имели возможность не только смотреть, но и участвовать в самых провокационных и знаковых для художницы перформансах.