Зонд New Horizons сфотографировал самый далекий рукотворный объект во Вселенной

Команда зонда New Horizons опубликовала снимок самого далекого рукотворного объекта — космического аппарата «Вояджер-1». Фотография приурочена к моменту достижения New Horizons отметки расстояния в 50 астрономических единиц от Земли, сообщается на сайте NASA. New Horizons был запущен в космос в 2006 году и впервые в истории получил снимки системы Плутона, а также Аррокота — объекта Пояса Койпера, который был признан планетезималью, оставшейся со времен формирования Солнечной системы. В настоящее время станция ведет исследования пылевой и плазменной среды Пояса Койпера, наблюдает за отдаленными объектами и собирает данные о поведении солнечного ветра и межзвездных ионов за пределами орбиты Марса. 18 апреля в 15:42 по Московскому времени станция достигнет отметки в 50 астрономических единиц (7,5 миллиардов километров) от Земли и станет пятым аппаратом, который смог это сделать. В настоящее время сигнал от New Horizons до Земли и обратно идет почти 14 часов. Чтобы отметить это событие, ученые опубликовали снимок звездного поля, сделанный New Horizons 25 декабря 2020 года. На нем отмечено положение «Вояджера-1» — самого далекого рукотворного объекта в мире, который в данный момент находится на расстоянии более 152 астрономических единиц от Солнца. На момент съемки расстояние между аппаратами составляло 18 миллиардов километров, сам «Вояджер-1» гораздо тусклее фоновых звезд и далеких галактик, поэтому разглядеть его крайне трудно. Определить координаты «Вояджера-1» и, соответственно, район съемки, команде New Horizons удалось благодаря постоянному радиообмену «Вояджера-1» данными с Землей. NASA / Johns Hopkins APL / Southwest Research Institute Ожидается, что в мае этого года New Horizons исследует дистанционно три объекта Пояса Койпера, а летом попробует подобрать себе новую цель для пролета. К сожалению, о том, что аппарат преодолел гелиопаузу, мы не узнаем — он сможет проработать лишь до отметки в сто астрономических единиц из-за ограниченного ресурса радиоизотопного термоэлектрического генератора.