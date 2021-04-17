Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве » Влияет ли раса на размер пениса — ученые нашли ответ Что бы ни говорили мужчины, но размер пениса — это вопрос, беспокоящий многих. «Не слишком ли он маленький?» — хотя бы раз в жизни спрашивал себя каждый представитель сильного пола, а некоторые зарабатывают на этом комплекс, с которым мучаются всю жизнь. При этом многие уверены, что размер зависит от расы и даже национальности. Так ли это? Ученые нашли ответ на этот животрепещущий вопрос.



Самый популярный на планете миф о пенисе на планете — это взаимосвязь между его размерами и расовой принадлежностью. Считается, что больше всех повезло с габаритами людям негроидной расы и мулатам, европейское происхождение гарантирует средние размеры, а наименее всего повезло азиатам.



Многочисленные исследования, проводимые учеными из разных стран, подтверждали эту гипотезу. В издании «Личность и личностные особенности» в 2013 году были опубликованы материалы изучения мужского достоинства из 113 стран. Исследование показало, что у жителей планеты с африканскими корнями средняя длина пениса составляет 16,07 см, у представителей европеоидной расы — 14.05 см, а у коренного населения Азии — 10,95 см.

Кажется, все вписывается в устоявшуюся картину и нет повода сомневаться, но есть один небольшой нюанс, который полностью лишает ценности это и многие другие масштабные «мерение членами». Выяснилось, что данные ученые записывали со слов самих мужчин и их по факту никто не проверял.



Считается, что немногие мужчины, даже при условии соблюдения анонимности, назовут реальную длину детородного органа без преувеличений. Еще меньше на планете тех, кто знает, как правильно проводить замеры, чтобы не льстить себе. Не истина все же доступна и подарили нам ее бразильские ученые-медики специально для издания «Международный журнал исследования импотенции». Исследователи сами делали замеры и изучили пенисы 627 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. Среди них были как «белые», так и «черные».

Проделав кропотливую, но очень нужную работу, ученые определили, что средний размер мужского достоинства у человека африканской расы составляет 16,5 см, а у европеоидов — 15,6 см. Увы, статистики по азиатам предоставлено не было. Хотя «черные» как и раньше выигрывают, разрыв оказывается не таким уж и критичным.



Самое интересное, что лжецов среди парней, в глобальных масштабах, оказалось не так уж и много. Очевидно, что в исследовании 2013 года, когда верили на слово, средний показатель оказался еще ниже. Но как говорится — доверяй, но проверяй. Кстати, чтобы выяснить среднюю продолжительность секса, ученые тоже не полагались на слова мужчин, а проверили все с помощью секундомера.

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