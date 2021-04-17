В TikTok появился абсолютный двойник Гарри Поттера

Музыкант Феликс Лало прославился в TikTok благодаря поразительному сходству с Гарри Поттером. Он называет себя неофициальным двойником Дэниэла Рэдклиффа (исполнителя роли культового песонажа из книг Джоан Роулинг).

Как только молодой человек надевает круглые очки, рисует на лбу фальшивый шрам и переодевается в форму ученика школы Хогвартс – его практиечски невозможно отличить от главного героя киносаги.

«Я познакомился с вселенной Гарри Поттера довольно поздно. Первую книгу о маленьком волшебнике я прочел еще в детстве, а спустя годы наконец оценил всю серию. Тогда эта история заиграла для меня новыми красками. Добавим сюда заточение дома из-за карантина, и вот я уже сижу в TikTok и снимаю ролики про своего двойника», – рассказал Лало.

Его контент неожиданно обрел огромную популярность, а сам Феликс стал настоящей звездой соцсети. На данный момент у него более 1,3 миллиона подписчиков.