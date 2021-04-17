В США до максимума за 15 лет выросло число новостроек

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте 2021 года, увеличилось на 19,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и достигло 1,739 млн, следует из данных Минторга.

Эксперты, чье мнение выяснил портал DailyFx, прогнозировали рост индикатора до 1,613 млн с первоначального уровня февраля в 1,421 млн. При этом показатель февраля был пересмотрен в сторону повышения — до 1,457 млн новостроек, сообщает ПРАЙМ.

Напомним также, что экономика США по итогам минувшего года сократилась, по первой оценке, на 3,5%, следует из данных Минторга.

Таким образом, падение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель рухнул на 11,6%.

Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Впрочем, по итогам IV квартала 2020 года американская экономика увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы. ВВП страны в III квартале прошлого года подскочил на рекордные 33,4%.