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В ЦРУ готовили покушения на Рауля Кастро

Рауль Кастро

Сотрудники ЦРУ в 1960 году готовили покушение на кубинского политика Рауля Кастро, об этом сообщается на сайте архива по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно рассекреченным документам, высокопоставленные чиновники предложили пилоту самолета, перевозившему Кастро из Праги в Гавану, десять тысяч долларов после успешного завершения операции. Пилот должен был попытаться организовать авиакатастрофу.

Он попросил власти США позаботиться о его сыновьях, если сам умрет. Позже сотрудники ЦРУ в Гаване получили телеграмму об отмене плана, но пилот об этом не знал. Однако по возвращении он сообщил, что ему не представилось «возможности устроить аварию»‎.

17 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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