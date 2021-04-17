В Британии нашли новый штамм COVID-19, менее восприимчивый к вакцинам

В Великобритании выявлен новый штамм коронавируса. Пока специалисты лишь изучают его, но уже отмечают, что он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам. Об этом, как передает «МК», заявили в управлении по охране общественного здоровья Великобритании.

Пока что штамму присвоили статус «вариант под рассмотрением». Ученые отмечают, что это тот же штамм, что ранее был выявлен в Индии, но подвергся мутации. Пока что в стане выявлено 77 случаев заболевания этим штаммом.

В частности, в штамме выявлены сразу две белковые мутации, что позволяет ученым делать выводы, что этот вариант будет менее подвержен контролю с помощью вакцинации, чем бразильский и южноафриканский варианты.

Ранее, напомним, в Британии был выявлен коронавирус-мутант, более заразный, по сравнению с остальными штаммами. В связи с этим Россия приняла решение закрыть авиасообщение с Великобританией, накануне запрет был продлен до 1 июня.