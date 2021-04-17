Умерла знаменитая актриса Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой из «Гарри Поттера»

Хелен Маккрори

Британская актриса Хелен Маккрори ушла из жизни в возрасте 52 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса стала широко известна благодаря роли Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роли Поли Грей в сериале «Острые козырьки».

Хелен Маккрори в роли Нарциссы Малфой

Хелен Маккрори в сериале «Острые козырьки»

Печальную новость сообщил супруг Хелен, 50-летний актер и продюсер Дэмиен Льюис, звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды»:

С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила, — бесстрашно. Мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в наших жизнях. Она горела так ярко! Малышка, лети ввысь, спасибо тебе,



— написал Льюис в твиттере.









Хелен Маккрори и Дэмиан Льюис

Хелен Маккрори много снималась и играла в театре. Среди ее известных работ — сериал «Анна Каренина», фильмы «007: Координаты «Скайфолл» и «Королева», спектакли по пьесам Чехова и Шекспира.

У Хелен Маккрори осталось двое детей.