«  
  »

Умерла знаменитая актриса Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой из «Гарри Поттера»

Умерла актриса Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой из "Гарри Поттера" и звезда "Острых козырьков"

Хелен Маккрори

Британская актриса Хелен Маккрори ушла из жизни в возрасте 52 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса стала широко известна благодаря роли Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и роли Поли Грей в сериале «Острые козырьки».

Хелен Маккрори в роли Нарциссы Малфой

Хелен Маккрори в роли Нарциссы Малфой

Хелен Маккрори в сериале "Острые козырьки"

Хелен Маккрори в сериале «Острые козырьки»

Печальную новость сообщил супруг Хелен, 50-летний актер и продюсер Дэмиен Льюис, звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды»:

С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила, — бесстрашно. Мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в наших жизнях. Она горела так ярко! Малышка, лети ввысь, спасибо тебе,

— написал Льюис в твиттере.

Хелен Маккрори и Дэмиан Льюис

Хелен Маккрори и Дэмиан Льюис

Хелен Маккрори много снималась и играла в театре. Среди ее известных работ — сериал «Анна Каренина», фильмы «007: Координаты «Скайфолл» и «Королева», спектакли по пьесам Чехова и Шекспира.

У Хелен Маккрори осталось двое детей.

17 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  